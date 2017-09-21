Россия призывает отказаться от ставки на закрытые военные союзы

НЬЮ-ЙОРК (ООН), 21 сен – РИА Новости. РФ призывает отказаться от ставки на закрытые военные союзы и не политизировать мировую экономику и торговлю, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

"Необходимо отказаться от ставки на закрытые военные союзы, оказывать поддержку и предоставлять гарантии безопасности государствам, сделавшим выбор в пользу нейтралитета. А в экономической области добиваться снижения барьеров на пути торговли и инвестиций, перестать политизировать экономические связи", — сообщил глава МИД РФ.