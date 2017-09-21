РФ призывает начать в ООН дискуссию о взаимодействии в киберпространстве

ООН, 21 сен — РИА Новости. Россия призывает начать дискуссию по проекту конвенции по взаимодействию в киберпространстве в ходе нынешней сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Призываем сказать нет милитаризации информационного пространства. Нельзя допустить превращения в арену политического противоборства использование информационно-коммуникационных технологий как инструмента давления, нанесения экономического ущерба, пропаганды идей террористической и экстремистской идеологии", — сказал он, выступая с трибуны ГА ООН.

Лавров отметил, что 'важно нацелить усилия ООН на выработку отвечающих интересам безопасности всех государств правил ответственного поведения в цифровой сфере".

"Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии киберпреступности, включая хакерство, и предлагаем начать дискуссию уже в ходе нынешней сессии", — отметил министр.