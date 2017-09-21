Нагнетание военной истерии вокруг КНДР - тупиковый путь, считает Лавров

ООН, 21 сен — РИА Новости. Москва решительно осуждает ядерные авантюры КНДР, но нагнетание военной истерии вокруг этой страны — тупиковый и губительный путь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на Генассамблее ООН.

"Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН. Но нагнетание военной истерии — не просто тупиковый, а губительный путь", — сказал Лавров.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, перелетевших территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.