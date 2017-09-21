Санкции США в отношении Ирана ставят под угрозу СВПД, заявил Лавров

ООН, 21 сен — РИА Новости. Санкции США в отношении Ирана ставят под угрозу Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе, завил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

"К сожалению, в арсенале ряда западных государств все чаще преобладает не дипломатия, а грубое давление. Применение односторонних санкций сверх тех, которые вводит Совет безопасности ООН, нелегитимны и подрывают коллективный характер международных усилий", — сказал он.

Лавров отметил, что "сегодня все с тревогой наблюдают, как вводимые США все новые односторонние ристрикции в отношении Ирана, да еще и экстерриториального характера, ставят под угрозу реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий, ставшего одним из важнейших факторов региональной международной стабильности".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Президент США Дональд Трамп является противником соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой. Критика в адрес Тегерана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была одной из главных тем выступления Трампа с трибуны ООН. Он заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном "вредна для США", и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.