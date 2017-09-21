ЕС направит в октябре в Ирак экспертов по защите культурного наследия

БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз направит в октябре в Ирак экспертов по защите культурного наследия для противодействия контрабанде культурных ценностей, сообщила в четверг глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Евросоюз уже ввел запрет на торговлю культурными ценностями из Ирака и Сирии, но общего регламента ввоза в ЕС культурных ценностей пока не разработано.

"Я с гордостью объявляю сегодня, что мы решили назначить в наших миссиях экспертов по защите культурных ценностей. Это конкретный шаг, который призван изменить ситуацию на местах. Первые эксперты будут в следующем месяце отправлены в Ирак и станут там частью нашей новой гражданской миссии", — сказала Могерини, выступая на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщил ранее еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси, контрабанда культурных ценностей в мировом масштабе оценивается в размере от 1 до 5 миллиардов евро в год, По словам Московиси, ЕС не может мириться с тем, что террористы используют средства от продажи культурных ценностей для "финансирования террористических атак против европейских граждан".

В этой связи исполнительная коллегия ЕС предложила меры по улучшению механизмов отслеживания импорта культурных ценностей в Евросоюзе, включая оснащение таможенных органов стран-членов сообщества "надлежащими инструментами, чтобы обеспечить закрытие рынка ЕС для таких товаров". Еврокомиссия также предлагает государствам ЕС выдавать лицензии на ввоз археологических артефактов, чтобы предотвратить их нелегальный импорт.

Ожидается, что соответствующий регламент ЕС вступит в силу в январе 2019 года.

По данным европейских СМИ, в 2015 году через руки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), согласно экспертным оценкам, прошли около 100 тысяч археологических артефактов.