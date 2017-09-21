Скончался актер, сыгравший в "Никогда не говори "никогда"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американский актер и профессиональный игрок в американский футбол Берни Кейси скончался в возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Смерть Кейси наступила во вторник после непродолжительной болезни, заявил изданию представитель актера.

На протяжении актерской карьеры Кейси снялся в таких фильмах, как "В осаде" и "Месть придурков". Он сыграл роль агента ЦРУ в фильме о Джеймсе Бонде "Никогда не говори "никогда". Кейси также появлялся на телевидении и занимался живописью, пишет The Hollywood Reporter.