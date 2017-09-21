Абэ поддержал решение Трампа о введении новых санкций в отношении КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку решению президента США Дональда Трампа о введении новых санкций в отношении КНДР, которые демонстрируют усиление давления на Пхеньян.

"Мы приветствуем новые санкционные меры, и я выражаю свою поддержку", — сказал премьер Японии, назвав решение США "демонстрацией нового этапа давления на режим КНДР".

В четверг, открывая трехстороннюю встречу с лидерами Южной Кореи и Японии, Трамп сообщил о подписании указа о введении санкций в отношении компаний и частных лиц, ведущих торговлю с КНДР.