Трамп заявил, что ЦБ КНР запретил китайским банкам вести бизнес с КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Центральный банк КНР ограничил работу местных финансовых учреждений с КНДР.

По его словам, ЦБ КНР распорядился, чтобы местные банки "прекратили вести бизнес с Северной Кореей". В чем конкретно эта мера заключается, Трамп не сказал, но упомянул, что это решение было для него "неожиданным".

Президент США выступал на транслировавшейся по телевидению встрече с премьер-министром Японии и президентом Южной Кореи в Нью-Йорке.

Ранее Трамп сообщил, что подписал указ об ужесточении финансовых санкций против КНДР — в частности, США будут накладывать санкции на любые иностранные банки, которые "существенным образом" помогают торговле КНДР.