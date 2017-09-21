МИД: Россия просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву оружия США

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Москва просчитывает шаги в случае возможной поставки США летального оружия на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно просчитываем", — заявила Захарова в ответ на соответствующий вопрос в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.