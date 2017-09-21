МИД: Россия просчитывает шаги в случае возможной поставки Киеву оружия США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Москва просчитывает шаги в случае возможной поставки США летального оружия на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно просчитываем", — заявила Захарова в ответ на соответствующий вопрос в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Для многих понятие минских договоренностей становится чем-то виртуальным, но на самом деле это сегодняшняя реальность. Так или иначе, но мы должны делать все, чтобы придерживаться именно этого курса", — добавила дипломат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.