Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. 19 сентября 2017

Мужчина выходит из здания, рухнушего после землетрясения, в Мехико. 19 сентября 2017

МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Почетное консульство России в мексиканском Канкуне объявило о сборе помощи для пострадавших в результате мощного землетрясения, сообщила в четверг РИА Новости почетный консул Армина Вольперт.

"Затем собранные продукты и предметы первой необходимости будут переданы в Красный Крест от имени русскоязычной общины Канкуна и Ривьеры Майя", — сказала Вольперт.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник, в нескольких штатах, включая город Мехико, отмечены серьезные разрушения. Число жертв трагедии, по данным региональных властей, в общей сложности составляет 251 человек.

Кроме того, один из ведущих мексиканских туроператоров, работающих с российскими туристами, Armina Travel также закупил на значительную сумму товары первой необходимости, лекарства, предметы гигиены, продукты, которые были переданы в мексиканский Красный крест для отправки нуждающимся, говорится на странице компании в сети Facebook.