Русский союз Латвии возмущен решением по гражданству для детей неграждан

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" возмущена решением правительственной коалиции в Сейме, которая не поддержала инициативу президента страны об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, заявил РИА Новости член правления РСЛ, экс-депутат Сейма Андрей Толмачев.
"Мы считаем, что это неправильно. Так нельзя! Какую угрозу Латвии представляют младенцы? Они по факту своего рождения должны иметь право на получение гражданства, а Сейм старается лишить их этого права. В ЕС, в 21 веке. Вы только задумайтесь", — сказал Толмачев.
Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в республике, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны.
Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.