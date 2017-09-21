Русский союз Латвии возмущен решением по гражданству для детей неграждан

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Партия "Русский союз Латвии" возмущена решением правительственной коалиции в Сейме, которая не поддержала инициативу президента страны об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, заявил РИА Новости член правления РСЛ, экс-депутат Сейма Андрей Толмачев.

Сейм Латвии на пленарном заседании в четверг отклонил проект закона о прекращении присуждения статуса негражданина новорожденным, поданный президентом страны Раймондом Вейонисом. Законопроект предусматривал прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

"Мы считаем, что это неправильно. Так нельзя! Какую угрозу Латвии представляют младенцы? Они по факту своего рождения должны иметь право на получение гражданства, а Сейм старается лишить их этого права. В ЕС, в 21 веке. Вы только задумайтесь", — сказал Толмачев.

Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в республике, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны.

Президент Латвии 7 сентября заявил о необходимости принять правительственное решение, которое позволит автоматически регистрировать гражданами Латвии детей, которые родились в семьях неграждан. В стране проживают около 2 миллионов человек, из них порядка 230 тысяч, в основном русскоязычное население, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой.

Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.