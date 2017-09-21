Трамп на встрече с лидерами Южной Кореи и Японии обсудит меры по КНДР

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп обсудит тему давления на КНДР на предстоящих в четверг встречах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщил вице-президент Майкл Пенс.

"Сегодня мы встречаемся с президентом Муном и премьер-министром Абэ. Мы обсудим продолжение экономических и дипломатических мер (по КНДР) со стороны региона и всего мира с целью достижения мирного решения", — сказал Пенс в интервью телекомпании Fox.

В эфире телеканал CBS вице-президент подтвердил нацеленность США именно на дипломатическое решение проблемы. При этом он подчеркнул, что "на рассмотрении находятся все меры".

"Президент нацелен на мирное разрешение этой конфронтации с КНДР и будет настаивать на этом, но все это начнется после того, как (лидер КНДР) Ким Чен Ын проявит готовность отказаться от ядерной и ракетной программ, и никак не раньше", — сказал Пенс.

В свою очередь советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телекомпании CNN назвал "самоубийством" тот курс, который выбрал Пхеньян. "Мы не можем поддерживать нынешний подход к решению проблемы КНДР. Сейчас это проблема, которая требует срочного решения", — сказал Макмастер.

КНДР в начале сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Также в последнее время КНДР провела несколько испытаний баллистических ракет, перелетевших территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.