Сирийские курды планируют провести выборы, несмотря на протест Дамаска

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сирийские курды подготовились к муниципальным выборам 22 сентября, несмотря на недовольство Дамаска, и намерены провести их в назначенный срок, заявил РИА Новости лидер партии "Демократический союз" (PYD) Салех Муслим.

На 22 сентября в провозглашенном курдами на севере Сирии федеративном регионе намечены выборы в так называемые "комины" — низовые муниципальные учреждения. За ними должны последовать выборы в местные советы (в ноябре) и местный парламент (в январе). Дамаск ранее назвал планы курдов "смехотворными" и пообещал, что не позволит никакой части страны отделиться.

"Выборы пройдут завтра, 22 сентября, приготовления завершены. Это выборы в "комины", которые находятся в этих районах, это местные выборы для избрания глав соответствующих комитетов", — сообщил Муслим.

Муслим добавил, что курды не намерены "спрашивать чье-либо мнение по поводу организации дел внутри своего дома". По его словам, выборы пройдут с участием наблюдателей, но н не уточнил каких.

Сирийские курды провозгласили в марте 2016 года создание Федерации Северной Сирии (Рожавы) из трех кантонов под контролем их вооруженных отрядов. Дамаск не признал создание курдского региона.