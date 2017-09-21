Сирийские курды планируют провести выборы, несмотря на протест Дамаска

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сирийские курды подготовились к муниципальным выборам 22 сентября, несмотря на недовольство Дамаска, и намерены провести их в назначенный срок, заявил РИА Новости лидер партии "Демократический союз" (PYD) Салех Муслим.
"Выборы пройдут завтра, 22 сентября, приготовления завершены. Это выборы в "комины", которые находятся в этих районах, это местные выборы для избрания глав соответствующих комитетов", — сообщил Муслим.
Муслим добавил, что курды не намерены "спрашивать чье-либо мнение по поводу организации дел внутри своего дома". По его словам, выборы пройдут с участием наблюдателей, но н не уточнил каких.
Сирийские курды провозгласили в марте 2016 года создание Федерации Северной Сирии (Рожавы) из трех кантонов под контролем их вооруженных отрядов. Дамаск не признал создание курдского региона.