Решение проблемы Косово следует искать в диалоге с албанцами, заявил Вучич

ООН, 21 сен — РИА Новости. Достижение политического решения по проблеме самопровозглашенной республики Косово является национальным приоритетом Сербии, которая готова искать его в диалоге с албанцами, заявил в четверг глава республики Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее (ГА) ООН.

"Я хочу подчеркнуть еще раз: достижение политического решения по Косово — это наш национальный сербский приоритет, это вопрос, который имеет огромное значение для нашей экономики, для будущего молодежи Сербии и всего региона. Вы все знаете, что мы не признали одностороннее провозглашение независимости так называемого Косово. Я не буду об этом говорить, о территориальной целостности, вместо этого я хочу поговорить, о том, как решить эту проблему, как найти решение этой многовековой проблемы", — заявил Вучич.

По словам главы сербского государства, все, что было достигнуто в ходе диалога Белграда и Приштины в Брюсселе — это результат непростых переговоров, а также конструктивности и приверженности Сербии диалогу.

"Мы продемонстрировали готовность идти на компромисс. Это не так просто — найти взаимоприемлемые решения по многим вопросам. За последние четыре года, после того как мы начали процесс диалога в Брюсселе, несмотря на откаты назад и физические этнические столкновения, для нас и для албанцев это стало важным шагом вперед, и мы будем продолжать и в будущем эти политические усилия", — подчеркнул президент Сербии.

Албанские власти Косово провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает независимость самопровозглашенной республики, однако под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году была вынуждена начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.