Решение проблемы Косово следует искать в диалоге с албанцами, заявил Вучич

ООН, 21 сен — РИА Новости. Достижение политического решения по проблеме самопровозглашенной республики Косово является национальным приоритетом Сербии, которая готова искать его в диалоге с албанцами, заявил в четверг глава республики Александр Вучич, выступая на Генеральной ассамблее (ГА) ООН.
"Я хочу подчеркнуть еще раз: достижение политического решения по Косово — это наш национальный сербский приоритет, это вопрос, который имеет огромное значение для нашей экономики, для будущего молодежи Сербии и всего региона. Вы все знаете, что мы не признали одностороннее провозглашение независимости так называемого Косово. Я не буду об этом говорить, о территориальной целостности, вместо этого я хочу поговорить, о том, как решить эту проблему, как найти решение этой многовековой проблемы", — заявил Вучич.
"Мы продемонстрировали готовность идти на компромисс. Это не так просто — найти взаимоприемлемые решения по многим вопросам. За последние четыре года, после того как мы начали процесс диалога в Брюсселе, несмотря на откаты назад и физические этнические столкновения, для нас и для албанцев это стало важным шагом вперед, и мы будем продолжать и в будущем эти политические усилия", — подчеркнул президент Сербии.
Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.