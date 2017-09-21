Киев блокирует обсуждение разведения сил у Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 сен – РИА Новости. Представители Киева в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске 20 сентября заблокировали обсуждение вопроса разведения сил и средств на участке у Станицы Луганской, заявил на брифинге и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"На прошлой встрече мы предоставили свои предложения с картами, с координатами и так далее… Украинская сторона пошла на то, чтобы просто заблокировать нормальное проведение заседания рабочей группы, видимо потому, что в этом вопросе они не могут показать европейским партнерам свое явное нежелание, а иного сказать они не могут", − рассказал Дейнего.

По его словам, ЛНР готова к двухэтапному разведению сил и средств на данном участке, если Киев не может реализовать этот процесс в один этап.