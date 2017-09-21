Финляндия призвала мировое сообщество совместно разрешить ситуацию с КНДР

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и Дмитрий Медведев во время встречи в Санкт-Петербурге. 21 сентября 2017

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и Дмитрий Медведев во время встречи в Санкт-Петербурге. 21 сентября 2017

С-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Международное сообщество в решении северокорейской проблемы должно действовать сообща, считает премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

В четверг в Санкт-Петербурге прошла церемонии открытия XVIII российско-финляндского культурного форума "100 образов культуры", которую посетили премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Юха Сипиля.

"Мы также обсуждали ситуацию в Северной Корее, здесь международное сообщество должно принимать (решения) и действовать единым образом", — сказал Сипиля на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.

Финский премьер также отметил, что украинский конфликт отражается на взаимоотношениях ЕС и России, которые поставлены в зависимость от его разрешения, постоянный диалог играет важную роль в этом вопросе.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.