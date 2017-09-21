США были самой изолированной страной на Генассамблее ООН, считает Роухани

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США на фоне критики американской администрации соглашения по иранскому атому были самой изолированной страной на Генассамблее ООН, передает агентство ISNA.

Роухани в четверг вернулся в Тегеран из Нью-Йорка, где принял участие на ГА ООН, выступив с речью в защиту соглашения по иранскому атому и раскритиковав президента США Дональда Трампа, назвав его речь в ООН невежественной, абсурдной и полной ненависти.

По словам Роухани, заявления президента США против ядерного соглашения противоречат положительной позиции, занимаемой странами ООН по отношению к ней. "Он (Трамп — ред.) заявил, что договор плохой, но все страны называют соглашение хорошим", — заявил президент Ирана, отметив, что сделка не может быть пересмотрена.

"Совершенно очевидно, что США оказались в одиночестве. Америка была самой изолированной страной", — отметил Роухани.

Президент США Дональд Трамп является противником соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой. Критика в адрес Тегерана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) была одной из главных тем выступления Трампа с трибуны ООН. Он заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном "вредна для США", и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.