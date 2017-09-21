Президент: присвоение статуса негражданина новорожденным в Латвии отменят

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Сейм Латвии, отклонив проект закона о прекращении присвоения статуса негражданина новорожденным, лишь отложил принятие необходимого решения, считает президент республики Раймонд Вейонис, который был инициатором законопроекта.

В Латвии из 2 миллионов населения примерно 230 тысяч, в основном русскоязычные, являются негражданами. Этот статус присваивался людям, которые приехали в республику в советское время, и их потомкам. Сейчас, чтобы получить гражданство для новорожденного ребенка, родители-неграждане должны подать заявление с соответствующей просьбой. Парламент в четверг отклонил законопроект президента, который предусматривал прекращение присвоения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

"Уверен, что голосование Сейма только отложило принятие решения на некоторое время. Рано или поздно Сейму придется принять решение о прекращении присвоения статуса негражданина новорожденным детям. Это советское наследие мешает Латвии идти вперед как современному и сильному государству", — приводит пресс-служба президента слова Вейониса.

Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.