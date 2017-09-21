Президент: присвоение статуса негражданина новорожденным в Латвии отменят

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Сейм Латвии, отклонив проект закона о прекращении присвоения статуса негражданина новорожденным, лишь отложил принятие необходимого решения, считает президент республики Раймонд Вейонис, который был инициатором законопроекта.
"Уверен, что голосование Сейма только отложило принятие решения на некоторое время. Рано или поздно Сейму придется принять решение о прекращении присвоения статуса негражданина новорожденным детям. Это советское наследие мешает Латвии идти вперед как современному и сильному государству", — приводит пресс-служба президента слова Вейониса.
Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.