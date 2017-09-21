Премьер Финляндии прокомментировал опрос об отношении россиян к Финляндии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Опрос "Левада-центра" об отношении россиян к Финляндии, согласно которому две трети граждан РФ относятся положительно к стране, дает фундамент для дальнейшего развития отношений двух стран, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

"В соответствии с результатами этого опроса, около двух третей россиян относятся к Финляндии положительно или очень положительно. Это очень хороший фундамент для дальнейшего развития отношений наших стран", — сказал Сипиля по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.