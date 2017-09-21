Латвийский депутат сравнил Сейм с Иродом

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Депутат латвийского Сейма Борис Цилевич считает, что политики правящей коалиции, которые отклонили инициативу президента о предоставлении гражданства Латвии новорожденным детям неграждан, превзошли Ирода.
"Предложение президента Вейониса об автоматическом признании гражданами Латвии всех детей неграждан, родившихся после 1 июня 2018 года, отклонено. Депутаты коалиции превзошли Ирода – как отметила Данута Дембовская (публицист – ред.), они боятся не только новорожденных детей, но даже неродившихся. И, как выяснилось, даже еще незачатых", — написал Цилевич в Facebook.
Согласно опросу, проведенному центром исследования общественного мнения SKDS в мае 2017 года, 76% латвийских жителей поддерживают идею автоматического присуждения гражданства Латвии детям неграждан, родившимся в республике, если только родители ребенка не предпочли гражданство другой страны.
Неграждане Латвии не имеют права занимать должность в госуправлении, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации — сдать экзамен по латышскому языку и истории. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что позорное явление "безгражданства", сохраняющееся в странах Европы, заслуживает активных действий по его ликвидации.