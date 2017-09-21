Суд по делу Януковича объявил перерыв, чтобы адвокат обратился в полицию

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв на полчаса в судебном заседании по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, чтобы защитник смог обратиться в полицию с заявлением на коллегию судей.
"Во всех моих законных ходатайствах суд отказывает мне, поэтому я считаю, что сейчас суд совершает уголовное правонарушение, нарушение права на защиту. Я прошу объявить перерыв, я хочу заявить в полицию в связи с совершением уголовного правонарушения", — заявил Герасько в ходе судебного заседания, прямую трансляцию которого ведет YouTube канал Генпрокуратуры Украины.
В данный момент адвокат вышел из зала суда для того, чтобы позвонить в полицию.
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.