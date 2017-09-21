Глава ЦИК отметила избирательность подхода ОБСЕ к выборам в разных странах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила избирательность подхода ОБСЕ к мониторингу выборов в разных странах и предложила корректировать некоторые уже несовременные критерии оценки, обсудить возможность формирования единых подходов и стандартов.
Она напомнила, что в минувшем году на семинаре БДИПЧ ОБСЕ в Вене уже высказывала предложение собрать на площадке ОБСЕ организаторов выборов из всех стран-участниц организации, чтобы обменяться опытом и обсудить существующие электоральные тенденции.
"Поскольку сейчас, простите за тавтологию, очень избирательный подход к мониторингу избирательных кампаний, иногда непонятно, как оценивается, почему к одной стране такой подход, к другой стране другой подход, на основании каких критериев", — сказала Памфилова в ходе международной конференции о современных избирательных тенденциях, организованной ЦИК России.
По ее словам, стоило бы обсудить, как "вместе, сохраняя идентичность и суверенитет, в том числе электоральных процессов в каждой из стран, создавать единое поле, единые стандарты и подходы, в том числе к мониторингу избирательных процессов".
"Это вполне — при желании — решаемая задача, одно другому не противоречит: базовые принципы, которые для всех приемлемы, и вот эти принципы своеобразия, исходя из национальных особенностей страны", — подчеркнула Памфилова.
"Я надеюсь, именно эта тема станет основной для обсуждения, чтобы понимать, каковы могут быть наши общие предложения, которые можно было бы выносить на уважаемые международные площадки, в частности, на площадку ОБСЕ", — добавила глава ЦИК, отметив, что конкретные предложения будут сформулированы уже по итогам конференции.