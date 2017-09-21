Глава ЦИК отметила избирательность подхода ОБСЕ к выборам в разных странах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила избирательность подхода ОБСЕ к мониторингу выборов в разных странах и предложила корректировать некоторые уже несовременные критерии оценки, обсудить возможность формирования единых подходов и стандартов.

Она напомнила, что в минувшем году на семинаре БДИПЧ ОБСЕ в Вене уже высказывала предложение собрать на площадке ОБСЕ организаторов выборов из всех стран-участниц организации, чтобы обменяться опытом и обсудить существующие электоральные тенденции.

"Поскольку сейчас, простите за тавтологию, очень избирательный подход к мониторингу избирательных кампаний, иногда непонятно, как оценивается, почему к одной стране такой подход, к другой стране другой подход, на основании каких критериев", — сказала Памфилова в ходе международной конференции о современных избирательных тенденциях, организованной ЦИК России.

По ее мнению, многие давно введенные критерии оценки по целому ряду направлений потеряли актуальность. "Надо, конечно, корректировать; и такое собрание было бы очень полезным", — полагает председатель Центризбиркома.

По ее словам, стоило бы обсудить, как "вместе, сохраняя идентичность и суверенитет, в том числе электоральных процессов в каждой из стран, создавать единое поле, единые стандарты и подходы, в том числе к мониторингу избирательных процессов".

"Это вполне — при желании — решаемая задача, одно другому не противоречит: базовые принципы, которые для всех приемлемы, и вот эти принципы своеобразия, исходя из национальных особенностей страны", — подчеркнула Памфилова.

Позже в беседе с журналистами она уточнила, что цели нынешней конференции заключаются не только в обмене опытом, но и в желании обсудить подходы, выработать совместное понимание относительно таких возможных базовых принципов, которые бы обеспечивали единый подход ко всем странам, при этом сохраняя идентичность и электоральную суверенность каждой из них.

"Я надеюсь, именно эта тема станет основной для обсуждения, чтобы понимать, каковы могут быть наши общие предложения, которые можно было бы выносить на уважаемые международные площадки, в частности, на площадку ОБСЕ", — добавила глава ЦИК, отметив, что конкретные предложения будут сформулированы уже по итогам конференции.