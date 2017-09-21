В Раде предлагают закрыть российские культурные центры на Украине

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Группа депутатов предлагает Верховной раде Украины денонсировать межправительственное соглашение с РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

Ранее на Украине разразился скандал из-за организованной Россотрудничеством поездки украинских детей в Россию, ряд украинских политиков призывали к закрытию представительства организации в Киеве. В Совфеде РФ заявили, что это проявление "русофобской политики властей Украины и попыток украинских чиновников выслужиться", и ничего, кроме раздражения, у граждан Украины они вызвать не могут.

"Денонсировать Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было ратифицировано Верховной радой Украины 8 апреля 1999 года", — говорится в тексте законопроекта.

В феврале 2016 года депутаты уже вносили законопроект "О денонсации соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Однако в то время было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российскими властями украинских культурных центров в РФ. В результате законопроект был временно отозван.

В августе киевское отделение Россотрудничества отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Вывоз украинских учеников в РФ вызвал возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию.