Адвокату Януковича не дали дополнительное время на изучение дела

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева отказал государственному адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича Максиму Герасько в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе судебного заседания в четверг, которое транслируется на YouTube канале Генпрокуратуры Украины, Герасько заявил ходатайство с требованием предоставить ему еще два месяца для ознакомления с материалами дела. Юрист заявил, что месяца, который ранее ему предоставили на изучение дела, было не достаточно.
"Суд считает, что одного месяца для подготовки к этому заседания достаточно", — сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко, добавив, что ходатайство адвоката отклонено судом.
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.