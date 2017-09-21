Адвокату Януковича не дали дополнительное время на изучение дела

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева отказал государственному адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича Максиму Герасько в предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мишечка, однако он отказался от участия в процессе. Тогда госадвокатом по этому делу назначили Герасько.

В ходе судебного заседания в четверг, которое транслируется на YouTube канале Генпрокуратуры Украины, Герасько заявил ходатайство с требованием предоставить ему еще два месяца для ознакомления с материалами дела. Юрист заявил, что месяца, который ранее ему предоставили на изучение дела, было не достаточно.

"Суд считает, что одного месяца для подготовки к этому заседания достаточно", — сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко, добавив, что ходатайство адвоката отклонено судом.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.