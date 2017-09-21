ЕК обязала балтийские страны согласовать вопрос электросетей с Европой

ТАЛЛИН, 21 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстонии, Латвии и Литве следует договориться о способе синхронизации региональных энергосистем с энергосистемой Европы до лета 2018 года, чтобы успеть подготовиться к получению средств фонда ЕС "Соединяя Европу" (CEF), заявил еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович.

Эстония и другие страны Балтии заявили, что готовятся к выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза, синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы они рассчитывают к 2025 году.

По словам Шефчовича, летом 2018 года завершается подготовка к получению средств фонда CEF на 2019 год. Он также отметил, что в 2019 году завершится срок полномочий Еврокомиссии и нужно оформить необходимую документацию до смены еврокомиссаров.

"Последний срок для подачи проектов будет летом 2018 года. Мы бы хотели летом услышать решения об избранном способе синхронизации, чтобы можно было начать процесс", — сказал еврокомиссар на пресс-конференции в четверг после завершения первого дня встречи министров энергетики и транспорта стран ЕС в Таллине.

Шефчович отметил, что в ходе недавней встречи с министром энергетики России Александром Новаком, он узнал, что Россия активно готовится к отключению балтийских стран от энергокольца БРЭЛЛ. "Они уже начали виртуальные испытания работы после отключения балтийских стран", — подчеркнул еврокомиссар.

Страны Балтии и Польша в мае достигли предварительной договоренности о синхронизации энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии с сетями континентальной Европы через Польшу, через уже построенную смычку LitPol Link. При этом стороны не исключали возможности строительства в будущем новых энергомостов.

Однако в начале сентября стало известно о разногласиях между прибалтийскими странами по этому проекту.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что Эстония в целом поддерживает синхронизацию через Польшу, но ее необходимо проводить через две смычки LitPol для увеличения надежности. Такого же мнения придерживается и латвийский премьер Марис Кучинскис.