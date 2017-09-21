ГП Украины расследует по делу о незаконной прослушке 114 чиновников

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по делу о незаконной слежке и прослушивании сотрудниками Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) 114 должностных лиц, сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган.

"Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьей 365 ("превышение власти или служебных полномочий"), статьей 366 ("служебный подлог")", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, должностные лица НАБУ в 2016 году "незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществляли проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов".

В Генпрокуратуре утверждают, что таким способом велась прослушка служащих главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, Службы безопасности, Управления госохраны, заместителей министров кабмина, судей Высших судов, председателей райсудов в Киеве, руководителей вузов и других должностных лиц.

"В настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов", — добавила Сарган. Досудебное следствие продолжается.