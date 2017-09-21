Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

"Судебное заседание объявлено продолженным", — сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко, открывая судебное заседание, которое транслируется на украинском телевидении.

На заседание прибыли государственный адвокат Януковича Максим Герасько и представители гособвинения. Ожидается, что суд должен продолжить изучение доказательств вины Януковича, собранных государственным обвинением на этапе досудебного следствия.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Ранее защита Януковича заявила о выходе из судебного процесса по желанию подзащитного. По словам экс-президента, он отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Мешечка, который вскоре отказался от участие в процессе, сославшись на его сложность. После этого Януковичу был назначен новый госадвокат, им стал Герасько.