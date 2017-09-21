ОАЭ выделили США $10 миллионов на ликвидацию ущерба от урагана "Ирма"

ДУБАЙ, 21 сен — РИА Новости. ОАЭ выделили 37 миллионов дирхамов (10 миллионов долларов) на ликвидацию нанесенного ураганом "Ирма" ущерба во Флориде, сообщает эмиратское издание The National.

Средства пойдут на строительные работы в наиболее пострадавших от урагана частях штата.

"ОАЭ солидарны с населением Флориды, которое пострадало от урагана "Ирма", — заявил посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отайба.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" стали более 20 человек. На прошлой неделе Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что "Ирма" ослабла до тропической депрессии.