Трамп отговорил Эр-Рияд от военной операции против Дохи, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия и ОАЭ рассматривали возможность военных действий на начальном этапе кризиса вокруг Катара, однако президент США Дональд Трамп предостерег их от этого, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По его данным, Эр-Рияд и Абу-Даби рассматривали варианты по смене власти в Катаре, который они обвиняли в поддержке терроризма и сближении с Ираном.

Трамп позвонил лидерам Саудовской Аравии и ОАЭ, предупредив их, что любые военные действия спровоцируют кризис по всему Ближнему Востоку, который пойдет на пользу только Ирану, сообщил один из источников, знакомых с беседами американского президента.

При этом Саудовская Аравия отрицает, что военный вариант когда-либо рассматривался, сообщает агентство, отмечая, что власти ОАЭ ранее говорили о возможности решить кризис исключительно политическими, а не военными мерами.

Вашингтон рассматривает Иран как страну, которая угрожает стабильности на Ближнем Востоке. В начале сентября Трамп также призвал лидеров сторон кризиса — Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар — к "единству перед угрозой Ирана".

Агентство отмечает, что президент США в четверг, находясь в Нью-Йорке, отрицательно ответил на вопрос, предостерег ли он Саудовскую Аравию и ОАЭ против военных действий. В то же время точно неизвестно, когда обсуждался вопрос о применении военной силы.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта, однако до сих пор странам не удалось преодолеть разногласия.