Украинская полиция возбудила дело после взрыва в Умани

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело по статье "хулиганство" возбуждено в связи с взрывом в городе Умань Черкасской области, в результате которого пострадал израильский подросток, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", — говорится в сообщении.
Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года. Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских. Культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана и в помещении синагоги пройдут до 22 сентября.
Поліція з'ясовує обставини вибуху невідомого предмету в місті Умань— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 21 сентября 2017 г.
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