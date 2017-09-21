Украинская полиция возбудила дело после взрыва в Умани

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Уголовное дело по статье "хулиганство" возбуждено в связи с взрывом в городе Умань Черкасской области, в результате которого пострадал израильский подросток, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.

Ранее пресс-служба Нацполиции сообщила, что в Умани пострадал израильский подросток в результате взрыва неизвестного предмета. Взрыв произошел неподалеку от массового пребывания паломников-хасидов.

"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что число пострадавших из-за взрыва увеличилось до двух. Гражданин Израиля также получил незначительные повреждения, от оказания медицинской помощи отказался.

Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года. Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских. Культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана и в помещении синагоги пройдут до 22 сентября.

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