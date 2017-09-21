Генсек министерства энергетики Марокко посетит Россию в конце сентября

РАБАТ (Марокко), 21 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Марокко Абд ар-Рахим Эль Хафиди в конце сентября планирует визит в РФ, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече со своим марокканским коллегой Азизом Рабахом.

"Я знаю, что ваш генеральный секретарь министерства энергетики господин Эль Хафиди планирует визит в конце сентября в Москву для проведения переговоров в рамках рабочей группы, созданной между нашими министерствами", — сообщил Новак.

Первое заседание российско-марокканской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики состоялось в июле 2016 года. Как сообщалось, с российской стороны рабочую группу возглавил замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов, с марокканской – Эль Хафиди.

По итогам первого заседания Минэнерго РФ сообщало, что российские газовые компании, такие как "Газпром" и "Новатэк", продолжают вести переговоры по поставкам СПГ в Марокко. Также ведомство отмечало, что российские компании "Интер РАО", "Технопромэкспорт" и "Силовые машины" заинтересованы в возобновлении работы в электроэнергетическом секторе Марокко.