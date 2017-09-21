Самолет Lufthansa экстренно сел в Тель-Авиве из-за неполадки двигателя

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен — РИА Новости. Самолет с более чем 180 пассажирами на борту совершил экстренную посадку, вернувшись в аэропорт израильского города Тель-Авив из-за отказа одного из двигателей, сказала РИА Новости представитель аэропорта.

По ее словам, авиалайнер немецкой компании Lufthansa, чей экипаж обнаружил неисправность вскоре после взлета, приземлился благополучно, никто не пострадал.

"После взлета самолет потерял один из двигателей и запросил посадку. На борту было 186 человек. Посадка прошла штатно, все закончилось благополучно", — сказала собеседница агентства.

Новостной интернет-ресурс Walla пишет, что среди пассажиров был арабский парламентарий Ахмад Тиби.

"Мы услышали шум справа, затем пилот развернул самолет и сообщил, что есть техническая проблема. Когда мы сели, увидели десятки пожарных машин и карет "скорой помощи". Паники не было, но люди поволновались", — цитирует его издание.