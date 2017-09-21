Самолет Lufthansa экстренно сел в Тель-Авиве из-за неполадки двигателя

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен — РИА Новости. Самолет с более чем 180 пассажирами на борту совершил экстренную посадку, вернувшись в аэропорт израильского города Тель-Авив из-за отказа одного из двигателей, сказала РИА Новости представитель аэропорта.
"После взлета самолет потерял один из двигателей и запросил посадку. На борту было 186 человек. Посадка прошла штатно, все закончилось благополучно", — сказала собеседница агентства.
Новостной интернет-ресурс Walla пишет, что среди пассажиров был арабский парламентарий Ахмад Тиби.
"Мы услышали шум справа, затем пилот развернул самолет и сообщил, что есть техническая проблема. Когда мы сели, увидели десятки пожарных машин и карет "скорой помощи". Паники не было, но люди поволновались", — цитирует его издание.