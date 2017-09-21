"Фиолетовые", "Седовласые", националисты и коммунисты "штурмуют" бундестаг

БЕРЛИН, 21 сен – РИА Новости, Татьяна Фирсова. "Партия труда", "Марксистско-ленинская партия", коммунистическая партия, партия седовласых – в этом году немецкие граждане проявили изобретательность и зарегистрировали в преддверии выборов сразу несколько новых избирательных объединений.

В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить места в парламенте смогут партии, преодолевшие 5%-барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще 8 партий выдвинули кандидатов по избирательным округам. В их числе партии под следующими названиями: "Семья", "Женщины", "Партия Фиолетовых", выступающих за "духовную политику", "Единство", "Новые либералы", "Партия арендаторов" — каждый получил право публикации собственной предвыборной программы на сайте бундестага.

Специально для выборов была образована партия "Демократия в действии", "Урбанисты. Хип-хоп партия", "Партия седовласых". Последние представили программу на 8 страницах, в которой выступили за введение минимальной пенсии и улучшение стандартов ухода за пожилыми людьми.

© REUTERS / Ralph Orlowski Сторонники кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца в Майнце © REUTERS / Ralph Orlowski Сторонники кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца в Майнце

Еще в списках допущенных к выборам можно найти "Партию разума", "Марксистско-ленинскую партию", "Партию гуманистов", "Партию вегетарианцев и веганов". Вегетарианцы в своей программе предлагают защитить права животных и не есть их, а также ограничить импорт товаров животного происхождения, "Партия разума" — "свободы печати без цензуры", а марксисты – сразу всего вместе и хотят быть интернациональными, антифашистскими и революционными.

Участвовать в выборах будет и Национал-демократическая партия Германии НДПГ. Программа называется "Защитить родину", партия выступает за политику, ориентированную на "немецкий народ", против "массовой иммиграции", строительства новых мечетей, судов шариата и "других тенденций исламизации".

Пока шансов на места в парламенте у всех этих партий немного. В результате прошлых выборов 2013 года была сформирована правящая до сих пор "большая коалиция" из ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии СДПГ.

Если за ХДС/ХСС в настоящее время готовы голосовать 36% немецких избирателей, за СДПГ 23%, за "Зеленых" 8%, за "Свободных демократов" 9%, за "Левых" 10% и за "Альтернативу для Германии" 9% (ред. – по данным опроса Forsa на 19 сентября), то состав бундестага более-менее понятен уже сейчас. Если расчеты социологов оправдаются, то теоретически большинство в бундестаге могла бы получить "большая коалиция" или так называемая коалиция "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Зеленые", "Свободные демократы"). Коалиция из трех партий в Германии явление крайне редкое, за последние 50 лет таких примеров такого правительства не было.

Германия использует смешанную избирательную систему, при которой 299 депутатов избирается по партийным спискам, а остальные — по избирательным округам.

Всего на 598 депутатских мест в этом году претендуют 4 тысячи 828 кандидатов. Срок полномочий парламента — четыре года.