В крупном ДТП в Таджикистане погибли шесть человек и пять пострадали

Во время международных учений в Душанбе. Архивное фото

Во время международных учений в Душанбе. Архивное фото

ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Шесть человек погибли и пять получили ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на автодороге Душанбе-Худжанд, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре МВД.

"Трагедия произошла накануне в полдень на территории города Истаравшан, когда водитель автомашины марки Opel Zafira, обгоняя грузовик марки Changan, столкнулся с автомашиной марки Libero", —сказали в пресс-центре.

По данным МВД, при столкновении двух иномарок водитель Changan потерял управление и переехал телегу, после чего грузовик перевернулся.

"В результате ДТП на месте происшествия погибли водители Opel Zafira и Libero, а также трое пассажиров Opel Zafira и находящийся на телеге", — сообщили в МВД. Четверо пассажиров легковушек и водитель грузовика получили ранения и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.