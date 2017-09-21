МИД Абхазии хочет выступать с трибуны ООН наравне с другими странами

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. МИД Абхазии обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и заявил о желании выступать с трибуны ООН наравне с другими странами, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Согласно заявлению МИД Абхазии, на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН, руководители Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии осудили нарушения прав человека и посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии и, таким образом, продемонстрировали нежелание международного сообщества учитывать позицию народа Абхазии, который "отстоял свое законное право на независимое и свободное развитие". Как подчеркивает ведомство, такое отношение со стороны мировых лидеров к мнению абхазского народа никак не способствует справедливому разрешению существующих противоречий между Абхазией и Грузией.

"Обращаем внимание генерального секретаря ООН на необходимость создания механизма для участия представителей Республики Абхазия в работе профильных структур Организации Объединенных Наций. Донесение позиции Республики Абхазия с высокой трибуны ООН до широкой международной аудитории способствовало бы созданию условий для равноправного диалога между Абхазией и Грузией и поэтапного разрешения грузино-абхазских противоречий", — говорится в сообщении МИД Абхазии.

Как отмечает ведомство, "лидеры европейских стран остаются в плену собственных политических иллюзий и продолжают руководствоваться пропагандистскими штампами, навязываемыми Грузией мировому сообществу". МИД Абхазии подчеркивает, что "политизированные и однобокие оценки регулярно звучат из уст западных политиков высокого уровня, которые имеют достаточно поверхностные представления о политических, правовых и исторических аспектах грузино-абхазского конфликта".

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик.