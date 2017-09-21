СМИ назвали причину пожара в школе в Малайзии, где погибли более 20 человек

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Управление пожарно-спасательных служб Малайзии выяснило, что причиной пожара на прошлой неделе в религиозной школе в городе Куала-Лумпур, где погибли 23 человека, стал поджог, передает агентство Bernama.

Пожарные на основании показаний очевидцев и проверок пришли к выводу, что пожар начался после поджога бензина, разлитого на третьем этаже школы, где располагается общежитие, отмечает агентство.

Пожар произошел 14 сентября и привел к гибели 21 ученика и двух преподавателей. После этого полиция задержала семь подростков в возрасте до 18 лет, подозревая их в причастности к ЧП.

Как отмечает издание Star, несмотря на призывы к казни преступников, подозреваемым, даже если их вина будет доказана, она не грозит, поскольку они не достигли совершеннолетия, о чем сообщают власти.