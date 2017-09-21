Решить ядерную проблему КНДР можно лишь диалогом, считают в МИД КНР

ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Решением ядерной проблемы на Корейском полуострове может быть только диалог и консультации, а санкции и давление не несут никаких результатов, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о необходимости лишить КНДР технологий, необходимых для развития ядерной и ракетной программ.
Ранее, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что международному сообществу нужно препятствовать доставке в Северную Корею финансирования и технологий, необходимых для развития ракетной и ядерной программ.
Комментируя заявление Абэ, Лу Кан отметил, что "в настоящий момент мы можем видеть, что будь то совместное заявление от 19 сентября (по КНДР – ред.), или соответствующие действия и меры, предпринятые после заявления, или же Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому – это все результаты, достигнутые путем диалога и консультаций по урегулированию соответствующих ядерных проблем, что касается санкций и давления, то мы не видим никаких результатов", — отметил он.
В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.