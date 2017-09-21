Решить ядерную проблему КНДР можно лишь диалогом, считают в МИД КНР

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне.Архивное фото

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне.Архивное фото

ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Решением ядерной проблемы на Корейском полуострове может быть только диалог и консультации, а санкции и давление не несут никаких результатов, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ о необходимости лишить КНДР технологий, необходимых для развития ядерной и ракетной программ.

Ранее, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что международному сообществу нужно препятствовать доставке в Северную Корею финансирования и технологий, необходимых для развития ракетной и ядерной программ.

"Китай остается приверженным денуклеаризации на Корейском полуострове и поддержанию международного режима нераспространения ядерного оружия, мы считаем необходимым обеспечение стабильности и мира на Корейском полуострове, и единственным действенным путем решением этой проблемы являются диалог, консультации и мирное урегулирование", — сказал дипломат.

Комментируя заявление Абэ, Лу Кан отметил, что "в настоящий момент мы можем видеть, что будь то совместное заявление от 19 сентября (по КНДР – ред.), или соответствующие действия и меры, предпринятые после заявления, или же Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому – это все результаты, достигнутые путем диалога и консультаций по урегулированию соответствующих ядерных проблем, что касается санкций и давления, то мы не видим никаких результатов", — отметил он.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.