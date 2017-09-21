СМИ: в Кашмире погибли два человека при покушении на регионального министра

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, 12 пострадали в результате нападения боевиков на кортеж министра правительства индийского штата Джамму и Кашмир, передает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в четверг около полудня по местному времени (около 9.00 мск) в населенном пункте Трал, округ Пулвама. Неизвестные бросили две гранаты в направлении кортежа министра общественных работ Наима Ахтара. Министр не пострадал, его водитель получил ранения.

При этом жертвами нападения стали мирные граждане, так как взрывы произошли у автобусной остановки, где находилось много людей. Среди пострадавших несколько полицейских. Полиция и службы безопасности проводят операцию по поимке нападавших, точное число которых не известно.

Сам министр в эфире NDTV подтвердил факт происшествия, он заявил, что шокирован случившимся. По его словам, его водитель находится в критическом состоянии, а жертвами теракта стали студентка и пожилая женщина.