Посольство США на Украине пригласило россиян за визами в Киев

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посольство США на Украине предложило российским гражданам оформлять американскую визу в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии.
В сообщении также подчеркивается, что все заявители должны указать местный адрес на Украине, например, адрес отеля или родственников.
США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников.
В посольстве США в Москве процедура должна была возобновиться с 1 сентября. Ранее американские визы выдавали также консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.