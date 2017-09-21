Саррадж обозначил основные проблемы и задачи ПНС Ливии

КАИР, 21 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Ливия продолжает борьбу с терроризмом и нуждается в дееспособной национальной армии для решения этой задачи и ликвидации последствий деятельности террористических организаций на ливийской территории, заявил с трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава правящего в Ливии правительства национального согласия Фаез Саррадж.

"Нужно продолжать войну с терроризмом. Это также подразумевает восстановление национальной армии и исполнительных институтов. Проблемы тут сохраняются с преодолением последствий деятельности террористических организаций. Борьба с терроризмом не закончена, остаются горячие очаги, террористы покидают Ирак и Сирию, некоторые приезжают к нам. Мы просим дать нам возможность восстановить национальную армию, нам необходима армия, которая была бы готова противостоять террористам и защитить нашу страну", — сказал Саррадж.

Он также указал на сохраняющуюся в стране проблему нелегальной миграции. "Имеет место нелегальная миграция. Мигранты прибывают в нашу страну, используя ее как промежуточный путь в Европу. Это большое бремя для нас, так как наши ресурсы ограничены, создает угрозу безопасности и экономике. Мы не в состоянии бороться с этим явлением в одиночку и просим международной помощи", — подчеркнул глава правительства нацсогласия Ливии.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В результате двоевластия и обвала в системе безопасности в стране действуют вооруженные повстанческие группировки, а также террористические организации, в том числе и запрещенное во многих странах мира (в том числе в России) "Исламское государство" *. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.