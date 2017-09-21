Саррадж озвучил основные пункты политической программы ПНС Ливии

КАИР, 21 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Правительство национального согласия (ПНС), созданное в Ливии по итогам долгих переговоров, должно стать органом, который будет добиваться внутреннего примирения и стабильности при участии всех сторон, заявил в Нью-Йорке глава правящего в Триполи правительства национального согласия Фаез Саррадж.
По словам Сарраджа, выработанная "дорожная карта" должна способствовать политическому урегулированию. "Существует некая стагнация в политическом процессе. Поэтому в июле мы предложили "дорожную карту", предусматривающую проведение референдума, парламентских и президентских выборов. Предусмотрено также создание Верховного нацсовета по примирению, который, в числе прочего, займется вопросами амнистии и другими. Необходимо перейти к созиданию от противостояния", — подчеркнул глава правительства нацсогласия Ливии.
В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет войну с боевиками.