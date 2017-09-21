Иран может принять участие в энергетической диверсификации Болгарии

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Иран, обладая богатыми ресурсами, может принять активное участие в энергетической диверсификации Болгарии, заявил президент балканской страны Румен Радев в ходе встречи со своим иранским коллегой Хасаном Роухани на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

"Со своими значительными запасами природного газа и нефти Иран имеет потенциал для участия в процессе энергетической диверсификации Болгарии", — приводится заявление Радева на сайте администрации президента.

Лидеры двух стран сошлись во мнении, что "расширение энергетической инфраструктуры, связывающей Европу и Азию, создает предпосылки к активизации сотрудничества между Болгарией и Ираном".

По словам Роухани, Иран реализует масштабные проекты в сфере энергетики с инвестициями из ЕС, Китая, Японии, Индии, а также работает над привлечением новых инвесторов и доступом на новые рынки.