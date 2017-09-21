Пушков прокомментировал уход Пенса во время выступления Лаврова в СБ ООН

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Софеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение вице-президента США Майка Пенса покинуть зал заседаний перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова в Совбезе ООН.

Он считает, что уход Пенса стал сигналом отсутствия точек соприкосновения с нынешней американской администрацией.

"Без иллюзий", — заявил он в Twitter.

Не стал слушать речь Лаврова и украинский президент Петр Порошенко.

Днем ранее делегация России на ГА ООН вышла из зала заседаний перед выступлением главы Литвы Дали Грибаускайте, которая обвиняет Москву в "отработке сценария нападения на Запад".