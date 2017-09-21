Пушков прокомментировал уход Пенса во время выступления Лаврова в СБ ООН

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Софеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение вице-президента США Майка Пенса покинуть зал заседаний перед выступлением главы российского МИД Сергея Лаврова в Совбезе ООН.
Он считает, что уход Пенса стал сигналом отсутствия точек соприкосновения с нынешней американской администрацией.
"Без иллюзий", — заявил он в Twitter.
Не стал слушать речь Лаврова и украинский президент Петр Порошенко.
Днем ранее делегация России на ГА ООН вышла из зала заседаний перед выступлением главы Литвы Дали Грибаускайте, которая обвиняет Москву в "отработке сценария нападения на Запад".