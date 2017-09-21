Председательство в конференции ДВЗЯИ перешло к Бельгии и Ираку

АСТАНА, 21 сен – РИА Новости. Казахстан и Япония завершили председательство в конференции Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

По данным ведомства, в Нью-Йорке состоялась министерская конференция по статье 14 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мероприятие прошло в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН с участием более 150 государств, подписавших документ.

"В ходе конференции Казахстан и Япония передали двухгодичное сопредседательство в этом процессе Бельгии и Ираку. Основной задачей сопредседателей является содействие скорейшему вступлению в силу ДВЗЯИ", — говорится в сообщении.

Глава МИД республики Кайрат Абдрахманов в своем выступлении отметил, что "на протяжении двух лет Казахстан и Япония последовательно работали над тем, чтобы способствовать вступлению договора в силу". Он также обратил внимание на значимость ввода в эксплуатацию здания Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске для целей мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерного нераспространения.

ДВЗЯИ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.