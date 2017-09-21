Прокурор Калифорнии подал иск против возведения стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 21 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Прокурор американского штата Калифорния Хавьер Бесерра в среду подал иск против предложенного президентом США Дональдом Трампом строительства стены на границе с Мексикой.

Как отмечается на сайте прокуратуры штата, в иске главу государства обвиняют в нарушении американской конституции, невыполнении законов об охране окружающей среды, а также в том, что он исходил из федеральных норм, которые не позволяют реализацию подобных проектов.

Как отмечается в сообщении, по мнению прокурора, строительство стены не является законным, в частности, потому что министерство внутренней безопасности США не выполнило требования ряда законов по охране окружающей среды.

Кроме того, как полагает Бесерра, речь идет о нарушении 10-й поправки к конституции США. В ней говорится о том, что полномочия, которые конституция не относит к ведению Соединенных Штатов, остаются за отдельными штатами.

Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой для защиты от нелегальной иммиграции. На прошлой неделе он заявил, что строительство уже началось.