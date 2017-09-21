Кувейт заявил о готовности принять представителей сторон конфликта в Йемене

ДУБАЙ, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах заявил на Генассамблее ООН, что эмират готов снова принять стороны конфликта в Йемене для подписания соглашения о прекращении военных действий.

"Мы готовы снова принять йеменских представителей для подписания документа о прекращении военных действий", — сказал ас-Сабах, напомнив, что несколько раундов переговоров между йеменскими повстанцами-хуситами и властями во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади прошли в Кувейте.

Он поддержал усилия спецпосланника ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда.

Кувейтский премьер-министр отметил, что Эль-Кувейт выступает за "суверенитет и территориальную целостность Йемена". Урегулирование конфликта в Йемене, по мнению властей Кувейта, базируется на инициативе стран Персидского залива и рекомендациях национальной йеменской конференции с участием различных политических сил страны.

Переговоры между правительством Йемена и делегацией хуситов начались в Эль-Кувейте в апреле прошлого года. Однако после нескольких раундов они завершились безрезультатно.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.