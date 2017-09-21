Премьер Кувейта призвал ООН оказать давление на Израиль

ДУБАЙ, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах призвал ООН оказать давление на Израиль для выполнения резолюций ООН по палестинской проблеме.

"Мы призываем ООН оказать давление на Израиль, чтобы заставить еврейское государство выполнить все резолюции ООН по палестинской проблеме, которые, в том числе, запрещают строительство поселений на оккупированных территориях", — сказал ас-Сабах, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, невыполнение Израилем резолюций и строительство поселений на оккупированных палестинских территориях является преградой на пути к миру между Израилем и Палестиной.