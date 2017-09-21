Кувейт намерен стать одним из мировых финансовых и культурных центров

ДУБАЙ, 21 сен — РИА Новости. Кувейт намерен к 2030 году превратиться в финансовый и культурный центр мира, заявил на Генассамблее ООН премьер-министр Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак Аль-Хамад ас-Сабах.

"Согласно нашей концепции развития страны до 2030 года, Кувейт к этому времени должен стать одним из передовых мировых центров торговли, финансов и культуры", — сказал ас-Сабах.

Он поблагодарил страны-члены ООН за избрание Кувейта в июне непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2018-2019 годы.