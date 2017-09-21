Тиллерсон не знал о намерении Трампа объявить о принятии решения по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знал о намерении президента Дональда Трампа объявить о принятии решения по соглашению по иранской ядерной программе.

"Пришло время для принятия решения, и президент должен его принять. Я не знал, что он был намерен сказать сегодня, что он принял решение. Я знаю, что он принял, но не знал, что он об этом скажет", — сказал Тиллерсон журналистам.

Трамп является противником соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой. Критика в адрес Тегерана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стала накануне одной из главных тем выступления Трампа с трибуны ООН. Он заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном "вредна для США", и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.