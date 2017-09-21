СМИ: в США прекратили поиски россиянина, пропавшего в горах неделю назад

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Власти США заявили о приостановке операции по поиску 57-летнего мужчины из России, пропавшего в горах штата Вашингтон около недели назад, сообщает местное издание News Tribune.

По данным издания, Сергей Черепов из России 14 сентября отправился с друзьями на прогулку в горы. Он отделился от группы и намеревался самостоятельно вернуться на автомобильную стоянку, но когда его друзья вернулись на парковку, Сергея там не оказалось. Друзья прибывшего по делам в США россиянина не смогли найти его и в пятницу обратились в полицию.

"Были просмотрены тропы, но спасатели опасаются, что он мог упасть, это усложнило его поиски в густых кустарниках рядом с тропами. Дополнительным фактором стала погода", — цитирует издание сообщение офиса шерифа округа Кинг.

Как сообщил офис шерифа, незадолго до поездки в горы мужчина получил травму головы. Кроме того, у него не было достаточно еды и теплой одежды. Других подробностей инцидента не сообщается.